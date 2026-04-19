La Roma non decolla

Un punto e poco altro. La Roma non va oltre il pareggio all'Olimpico contro l'Atalanta, non sfruttando il passo falso del Como a Reggio Emilia e in attesa del match della Juve che stasera in casa col Bologna tenta l'allungo decisivo. I giallorossi ora sono quinti con gli stessi punti del Como e a due lunghezze dai bianconeri che hanno una gara in meno. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. A pochi secondi dall'intervallo Hermoso risponde al gol di Krstovic e si fa perdonare l'errore in occasione della rete bergamasca. A parte in una breve fase centrale di pressione la Roma, nel secondo tempo, fa davvero poco per impensierire un'Atalanta con la testa alla Coppa Italia.