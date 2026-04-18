Undicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in base allo schema di convenzione tra Roma Capitale e il club giallorosso approvato dalla giunta Gualtieri giovedì scorso, scrive Martina Zanchi su Il Tempo. Una delibera che di fatto chiude, almeno con la Roma, una querelle durata anni e finita decine di volte nelle aule giudiziarie, con esiti spesso contrastanti. Così, dopo alcuni incontri con i giallorossi, il Campidoglio "ha ridefinito, riducendolo, il perimetro territoriale sul quale svolgere le attività di fluidificazione del traffico veicolare" in occasione delle partite all'Olimpico, "riducendo altresì il numero delle unità di personale necessarie, giungendo così a stabilire un corrispettivo forfettizzato a carico dell'As Roma Spa per ogni singolo incontro" sia di Serie A e CoppaItalia che di competizioni internazionali.
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Vigili all’Olimpico. Accordo con la Roma
Convenzione pronta. La società sborserà 11 mila euro a partita
Meno vigili, quindi, e dislocati su un'area più ristretta rispetto a quanto avviene oggi. Tornando alla convenzione, che per il Campidoglio verrà firmata dal comandante della polizia locale, Mario De Sclavis, la durata è di dieci anni e prevede il pagamento in dieci giorni dal ricevimento del documento contabile. Facendo un rapido calcolo, in base al numero di partite disputate in casa dalla Roma (tra 19 e 25-30, a seconda dell'andamento della stagione) il «tesoretto» finale potrebbe aggirarsi tra i 200 mila e i 330 mila euro l'anno, senza più il rischio di contenziosi.
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