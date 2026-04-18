Vigili all’Olimpico. Accordo con la Roma

Undicimila euro a partita, tutto compreso. Questa è la cifra che la Roma dovrà sborsare per pagare i servizi di viabilità della polizia locale intorno allo stadio Olimpico nei giorni delle partite, in base allo schema di convenzione tra Roma Capitale e il club giallorosso approvato dalla giunta Gualtieri giovedì scorso, scrive Martina Zanchi su Il Tempo. Una delibera che di fatto chiude, almeno con la Roma, una querelle durata anni e finita decine di volte nelle aule giudiziarie, con esiti spesso contrastanti. Così, dopo alcuni incontri con i giallorossi, il Campidoglio "ha ridefinito, riducendolo, il perimetro territoriale sul quale svolgere le attività di fluidificazione del traffico veicolare" in occasione delle partite all'Olimpico, "riducendo altresì il numero delle unità di personale necessarie, giungendo così a stabilire un corrispettivo forfettizzato a carico dell'As Roma Spa per ogni singolo incontro" sia di Serie A e CoppaItalia che di competizioni internazionali.