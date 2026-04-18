Ostacolo Atalanta per sognare ancora

Un passo alla volta. A cominciare da stasera, quando all Olimpico arriverà l'Atalanta di Palladino. E la Roma ha l'occasione di sfruttare il passo falso del Como per prendersi il quinto posto e raggiungere la Juventus - impegnata domani con il Bologna - a quota 60 punti, in una sfida ricca di significati per tutto quello che la squadra nerazzurra ha rappresentato per Gasperini, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Dopo una settimana turbolenta, il piemontese ha cercato di indirizzare l'attenzione completamente sulla partita. Questa mattina svolgerà il consueto test per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Anche se la rifinitura di ieri ha già offerto qualche indicazione positiva. Dopo lo stop per il colpo subito lunedì in allenamento, Pisilli ha svolto l'intera seduta con i compagni e sarà convocato. Cristante ed El Aynaoui sono favoriti per una maglia da titolare.