Giannini: “Totti potrebbe sostituire Ranieri. Vaz non è pronto per Roma”

Le sue parole: "È brutto parlare di sfortuna, ma la Roma è stata leggermente sfortunata. La partita con la Juve ha un po' capovolto l'annata"

Redazione 30 aprile 2026 (modifica il 30 aprile 2026 | 09:02)

Giuseppe Giannini ha rilasciato un'intervista a Il Tempo. L'ex capitano della Roma ha parlato della corsa Champions e dello scontro tra Gasperini e Ranieri. Di seguito le sue parole:

Crede ancora alla Champions? "È obbligatorio crederci, anche se non è facile. È brutto parlare di sfortuna, ma la Roma è stata leggermente sfortunata. La partita con la Juve ha un po' capovolto l'annata".

I Friedkin hanno puntato su Gasperini e cacciato Ranieri. E la scelta giusta? "È normale che la proprietà guardi un po' più al sodo. L'uomo più importante era Gasperini, l'allenatore che deve ancora concludere un campionato, e chiaramente hanno lasciato spazio e libertà d'azione a lui. Hanno tolto Ranieri che era leggermente più debole, pur avendo fatto grandi cose nella Roma. Oltretutto, ci sono state dichiarazioni che hanno sorpreso tutti perché Ranieri è una persona che ha sempre dimostrato grande controllo".

Chi vedrebbe bene al posto di Ranieri? “Per amore, per passione, per attaccamento, uno sognerebbe un personaggio che ha già fatto grandi cose da giocatore e che può contribuire anche da dirigente”.

Immagino si riferisca a Totti... "Francesco potrebbe essere una figura adatta, ha sempre esternato il desiderio di tornare e di essere considerato. Però non voglio metterlo in difficoltà, perché quando esce un nome, difficilmente poi viene considerato o comunque viene bruciato".

A proposito di dirigenti, come valuta il lavoro di Massara? "È un professionista serio, che conosce il calcio internazionale. È chiaro che nella Roma c'è bisogno anche di sbilanciarsi. Forse, sotto questo punto di vista, Massara è tütt'altro, è una figura che lavora a fari spenti, non gli piace apparire. Fatico ad esprimere un giudizio perché non so come sono arrivati alcuni giocatori. Faccio un esempio, Vaz a 22 milioni. Un ragazzo interessante, di prospettiva, ma non ancora pronto per una piazza come Roma. Non sapendo perché è stato preso, non posso giudicare".