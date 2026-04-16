C'è vita che per gente che fino a ora abbiamo visto davvero poco: Venturino, e chissà, magari anche Zaragoza, oppure El Shaarawy, quel calciatore a scadenza - uno dei tanti - che Gasp ha dovuto gestire in un'annata per lui insolita sotto questo aspetto. El Aynaoui dovrà esserci per forza, e lui è uno di quelli facente parte delle seconde linee, che ha giocato di più, specie nella prima parte, e specie in Europa League. La sfida contro l'Atalanta - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - cade proprio nel momento peggiore della stagione e le forze stanno venendo meno, ci si deve aggrappare a tutti. Facciamo la conta degli assenti, per sabato. Ad oggi è impossibile ritrovarsi in campo contro la formazione di Palladino i vari Koné, Pellegrini, Dybala, Dovbyk e Ferguson; quasi impossibile poter contare su Pisilli, che ha preso un duro colpo alla caviglia e finché il dolore persiste, persisterà pure la sua indisponibilità. Il caso più spinoso riguarda Wesley, tornato malconcio dalla trasferta con la sua nazionale. Il brasiliano si sta allenando da solo, mai in gruppo, nemmeno nell'ultima seduta di lavoro. Lo staff medico è molto prudente, sconsigliando il suo impiego, Gasp invece, ormai in piena disperazione, vorrebbe provare a recuperarlo. Ma c'è il precedente di Koné che invita alla cautela: il francese non stava bene e contro il Bologna, nella sfida di ritorno si è fatto male dopo una ventina di minuti, saltando inevitabilmente le partite contro Lecce, Inter e Pisa, verosimilmente non ci sarà nemmeno sabato ed è tutto da dimostrare pure che possa resuscitare per la trasferta di Bologna. In questa fase Gasp deve fare i conti pure con chi non vuole rischiare niente in vista del Mondiale, quindi tutti i calciatori interessati alla Coppa del Mondo, sono tenuti ad andare in campo solo se saranno al cento per cento.