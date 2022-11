Sorteggi, Mourinho e Sarri: è andata di lusso

Destino ha voluto che l'urna di Nyon estraesse una squadra lancia giovani come avversaria della Roma. ll Salisburgo, infatti, sta facendo da anni esattamente quello che la famiglia Friedkin sta progettando di fare per il futuro del suo club. Coltivare i talenti sin da piccoli e sfruttare la prima squadra come trampolino di lancio. Gli austriaci in questo sono dei maestri, basti pensare che Erling Haaland è espioso nel club di proprietà Red Bull prima di sbarcare al Borussia Dortumund e poi consolidare la carriera nel Manchester City di Guardiola. E tutt'ora, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, sono una delle squadre con l'età media più bassa non solo del campionato austriaco, ma anche dell'Europa League con i 22,6 anni.