Salisburgo, l’avversario inedito che con un tweet prende in giro i laziali

C’era solo un’avversaria inedita, fra le 7 possibili, e la Roma ha pescato proprio quella: sarà il Salisburgo l’ostacolo verso gli ottavi di Europa League. Andata il 16 febbraio in Austria, ritorno il 23 all’Olimpico contro una squadra che ha twittato: “Saranno due grandi partite! Felici di giocare contro il più grande club di Roma“, uno zuccherino per i giallorossi battuti nel derby, una stoccata alla Lazio travolta 4-1 a Salisburgo nel 2018, con 4 gol in 20 minuti, ed eliminata nei quarti di EL.