Sei anni di vorrei ma non posso. Colpe sparse qua e là, non sempre ascrivibili agli allenatori, ma anche; non sempre ascrivibili (solo) alla società, ma anche. Risultato: quest'anno è come gli altri. La Roma può essere guidata da un mostro sacro come Mourinho, da un cuoricino dei tifosi come De Rossi, da un top come Gasperini (Juric è stato un abbaglio e non lo menzioniamo e come lui Ranieri, che ha preso la squadra dai bassifondi, sfiorando la qualificazione in Champions), il risultato è sempre lo stesso, scrivono Stefano Carina e Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La squadra ha vinto tanto, 18 volte in campionato, ma ha ne ha perse 11, più 3 in Europa League e una in Coppa Italia. Sette punti nelle ultime 6 gare di campionato sono pochi, come pochi sono i 6 ottenuti contro le prime 6 della classifica (tre con il Como, uno con Milan Napoli e Juve). Il girone di ritorno della Roma è malinconico: su 14 gare ha ottenuto 22 soli punti, uno in meno del Genoa, gli stessi di Lazio e Sassuolo. Venticinque invece se calcoliamo le partite da inizio 2026. La Roma ha mostrato due facce, insomma: una media di 1,94 a gara nella prima parte del campionato, 1,56 nella seconda. Non a caso, la squadra di Gasp ha cominciato a calare da gennaio, quando sono deflagrati i primi problemi interni. Era il periodo di mercato: tanto chiacchiericci e ritardi colpevoli, Raspadori, Zirkzee, poi Malen, quindi Zaragoza e i vari giovanotti come Venturino e Vaz di cui Gasp non aveva bisogno. Dai sogni alle poche certezze.