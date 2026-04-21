A volte ritornano. Ranieri si è rivisto a Trigoria dopo quasi una settimana di assenza, l'ultima volta era martedì scorso. Ma rientra tutto nella normalità, durante la stagione non è quasi mai stato una presenza fissa (anche perché il ruolo non lo prevede) e anche questo è stato un motivo di scontro con Gasperini che inizialmente avrebbe preferito averlo più vicino, ora è l'esatto contrario, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Nessun chiarimento tra i due, anche ieri si sono volutamente ignorati, segnale che la rottura è ormai insanabile. Ha parlato, invece, con l'uomo di fiducia dei Friedkin che dalla scorsa settimana è stato inviato a Trigoria da Dan per provare - almeno - a riportare un po' di pace. Il futuro del senior advisor è ancora da decifrare anche perché tra le richieste di Gasp c'è anche quella di non voler lavorare più con lui. La proprietà si trova davanti ad un bivio, ma la scelta non è stata ancora presa. Claudio, ad oggi, di fare un passo indietro non ci pensa.