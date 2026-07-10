Nelle prossime ore sono attesi gli annunci per i prolungamenti di Celik e Dybala. Zeki il 13 luglio non ci sarà poiché avrà giorni extra di vacanza per il Mondiale, ma è pronto a legarsi con i giallorossi per i prossimi tre anni. Per lui un ingaggio da circa 3 milioni all'anno (il club ha potuto usufruire del Decreto Crescita). Paulo tra oggi e domani tornerà nella Capitale, ha accettato un solo anno con opzione per il secondo e inizierà la sua quinta stagione con la Roma. Da risolvere ancora il nodo Pellegrini, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Neanche ieri c’è stato l’incontro con l’agente, la volontà è quella di prolungare ma l’accordo su durata e stipendio non c’è. Lunedì si avvicina e da Trigoria c’è voglia di accelerare i tempi anche per evitare di fargli iniziare in ritardo il ritiro. La rosa a disposizione di Gasperini sarà già ridotta all'osso, meglio non rischiare.