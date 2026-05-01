Riapre via di Trigoria dopo i lavori, il IX Municipio: “Grazie anche all’AS Roma”

Ore 12.30, qualcuno a Roma Sud ha stappato lo spumante. Stile Capodanno. Perché la riapertura di via di Trigoria, dopotutto, era attesa da tempo. Dopo nove mesi di cantiere l’importante arteria di collegamento è tornata transitabile, dopo che era stata devastata dalle radici dei pini che avevano creato dossi e sollevato l’asfalto. Si tratta, tra l’altro, di un’arteria fondamentale non solo per i 183 mila abitanti del IX Municipio, e per gli abitanti di Trigoria, ma anche per tantissimi altri romani e pendolari che vogliono spostarsi verso il mare, l’area commerciale di Castel Romano o Pomezia. Una strada - spiega 'Il Messaggero' - conosciuta molto bene anche dai calciatori della Roma costretti a percorrerla per raggiungere il centro sportivo dell’AS Roma. Ieri, i campioni giallorossi e i romani hanno tirato un sospiro di sollievo. Via di Trigoria, infatti, ora ha un nuovo volto che assicura maggiore sicurezza: i lavori hanno interessato il rifacimento di tutto il pacchetto stradale, la segnaletica e i guardrail di protezione in alcuni tratti, l'illuminazione pubblica. Lo stanziamento da parte del IX Municipio è stato di 3 milioni di euro. E a breve il cantiere stradale si sposterà nel tratto di piazzale Dino Viola, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma.