Ore 12.30, qualcuno a Roma Sud ha stappato lo spumante. Stile Capodanno. Perché la riapertura di via di Trigoria, dopotutto, era attesa da tempo. Dopo nove mesi di cantiere l’importante arteria di collegamento è tornata transitabile, dopo che era stata devastata dalle radici dei pini che avevano creato dossi e sollevato l’asfalto. Si tratta, tra l’altro, di un’arteria fondamentale non solo per i 183 mila abitanti del IX Municipio, e per gli abitanti di Trigoria, ma anche per tantissimi altri romani e pendolari che vogliono spostarsi verso il mare, l’area commerciale di Castel Romano o Pomezia. Una strada - spiega 'Il Messaggero' - conosciuta molto bene anche dai calciatori della Roma costretti a percorrerla per raggiungere il centro sportivo dell’AS Roma. Ieri, i campioni giallorossi e i romani hanno tirato un sospiro di sollievo. Via di Trigoria, infatti, ora ha un nuovo volto che assicura maggiore sicurezza: i lavori hanno interessato il rifacimento di tutto il pacchetto stradale, la segnaletica e i guardrail di protezione in alcuni tratti, l'illuminazione pubblica. Lo stanziamento da parte del IX Municipio è stato di 3 milioni di euro. E a breve il cantiere stradale si sposterà nel tratto di piazzale Dino Viola, a pochi passi dal centro sportivo dell’A.S. Roma.
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forzaroma rassegna stampa il messaggero Riapre via di Trigoria dopo i lavori, il IX Municipio: “Grazie anche all’AS Roma”
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Riapre via di Trigoria dopo i lavori, il IX Municipio: “Grazie anche all’AS Roma”
Dopo nove mesi di cantiere l’importante arteria di collegamento è tornata transitabile, dopo che era stata devastata dalle radici dei pini che avevano creato dossi e sollevato l’asfalto
"Un ringraziamento importante e doveroso va, in primis, alle famiglie che vivono nel tratto interessato dalla chiusura - ha sottolineato Ludovica Tranquilli, assessora ai Lavori Pubblici del IX Municipio - in questi mesi sono stati parte della squadra di lavoro. Non sarebbe stato possibile effettuare questo tipo di intervento, così complesso a livello di coordinamento e di tempistiche, senza l’importante supporto della cittadinanza, del comitato di quartiere, del consorzio Trigoria alta, il Vicariato, l’AS Roma con i quali abbiamo insediato ormai anni fa un tavolo di lavoro che ha immaginato, progettato e realizzato l’intervento di cui domani si potrà vedere la prima parte completata".
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