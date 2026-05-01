C’è il tennis: il derby si sposta alle 12.30

Derby alle 12.30 all'andata, probabile derby alle 12.30 anche al ritorno. L'obiettivo era quello di non far sovrapporre Roma-Lazio alla finale degli Internazionali Bnl d’Italia in programma alle ore 17: Sinner o non Sinner, il centrale è sicuro da mesi di essere strapieno, e per motivi di ordine pubblico alla soluzione tardo-pomeridiana o serale è stata preferita quella delle 12.30. L'ufficialità, in attesa del comunicato, l’ha data direttamente il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: "Se andiamo per esclusione: giocare il derby di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c'è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l'orario che sceglieremo". A problemi - scrive Marco Calabresi su 'Il Messaggero' - si aggiungono problemi, però: perché nelle ultime due giornate di campionato deve essere garantita la contemporaneità delle partite che vedono impegnate squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Sarà quindi necessario che anche altre partite traslochino in uno slot poco gradito anche dalle tv.