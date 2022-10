Mourinho: “Noi poco considerati. Vinciamo con anima e cuore”

Lo Special One aggiunge: "Abbiamo dimostrato di avere anima e cuore, nonostante siamo scesi in campo giovedì e abbiamo tanti infortunati"

Redazione

José Mourinho è il dodicesimo uomo in campo: prende appunti per gran parte del primo tempo e anticipa di nuovo il Var sul tocco di mano di Ferrari. È completamente immerso in Samp-Roma, riporta Il Messaggero, e si è trovato davanti il suo amico Stankovic a cui ha dato un bacio in testa nel pre-partita.

I tre punti ottenuti, che garantiscono il quarto posto in solitaria, forse per lui valgono anche di più: «Abbiamo dimostrato di avere anima e cuore, nonostante siamo scesi in campo giovedì e abbiamo tanti infortunati. È stata una partita di grande intelligenza. Si dà poco credito a noi, ma con tutti i problemi che abbiamo vogliamo fare il miglior campionato possibile. Non guardo la classifica perché ci sono squadre dietro di noi che dovrebbero finire davanti per potere, rosa e investimenti».

Determinante la rete di Pellegrini, che ieri ha raggiunto le 200 presenze in A: «Ero sicuro di farlo. Ai tifosi dico che non molleremo di un centimetro». Tiago Pinto, invece, ha risposto al ds della Lazio Igli Tare secondo cui la Conference League è un torneo dei perdenti e società come Inter, Roma e Juve tecnicamente fallite: «Non merita nessuna replica».