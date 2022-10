Mourinho: “Testa e cuore. Avrei preferito un raddoppio ma sono felice”

Il tecnico: "Rui Patricio non è mai stato impegnato, non abbiamo fatto errori difensivi"

Gli abbracci con Deki, la vittoria per il quarto posto e quel 2-0 che proprio non voleva arrivare. La partita di Mourinho, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ieri è stata un turbinio di emozioni, da cui però esce con il cuore aperto e la gioia dipinta sul volto. "E’ stata una vittoria importantissima, penso anche meritata – dice alla fine José - Sono molto felice, è stata una partita giocata con intelligenza, anima e cuore. Rui Patricio non è mai stato impegnato, non abbiamo fatto errori difensivi. Magari qualcuno la penserà diversamente, se l’Atalanta vince con noi con un tiro in porta è cinica e noi invece… Ma va bene lo stesso, in questa carcassa (letterale, ndr), con tanti problemi e infortuni, abbiamo vinto con merito".