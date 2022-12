Mourinho-Karsdorp: è guerra fredda

Per il bene (economico) della Roma José Mourinho non ha messo Rick Karsdorp fuori rosa. Per ora. I rapporti sono ai minimi termini, non c'è dialogo, né la voglia di continuarc un percorso insieme, ma per non creare ulteriori problemi alla società José lo ha fatto allenare con i compagni. Non farlo rischia di far sprofondare il suo valore ed esporrebbe il club ad azioni legali che al momento nessuno vuole affrontare. E anche l'olandese ha scelto la strada del compromesso presentandosi ieri mattina alle ore 10 a Trigoria per non incappare in ulteriori multe. D'altronde continuare a disertare gli allenamenti accampando scuse poco credibili, contribuirebbe solo ad aggravare la situazione oltre a costargli caro. Rick ha cambiato registro e ha scelto la buona condotta: è stato puntuale, si è allenato ed ha eseguito gli ordini. Ma è rimasto all’interno del centro tecnico il tempo strettamente necessario. Dopo appena tre ore è uscito e si è lasciato tutto alle spalle. Insomma, il comportamento da manuale dei separati in casa. Non c'è alcuna volontà di continuare insieme, di resettare ciò che è successo e provare a mettersi tutto alle spalle. Karsdorp, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, è ormai un ex e Tiago Pinto ha il complicatissimo compito di disfarsene (solo a titolo definitivo e non a meno di 10 milioni). Non è da escludere che nei giorni scorsi un colloquio tra i due ci sia stato e il risultato è una tregua temporanea in attesa di gennaio.