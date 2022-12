“Spina” ok, oggi Wijnaldum. Resta ancora fuori Belotti

Tutti in gruppo tranne Belotti e Tahirovic. È il bilancio del primo giorno di lavoro a Trigoria: Pellegrini, Spinazzola e Cristante sono scesi regolarmente in campo con la squadra, in una giornata focalizzata su test atletici e fisici, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centravanti e il diciannovenne svedese - reduci da una lesione muscolare - invece hanno svolto lavoro differenziato. Oggi al Fulvio Bernardini si rivedrà Wijnaldum, che sarà valutato in vista del mini-ritiro in Portogallo.