La Roma è alla ricerca di altri gol. Soulé e Dybala a secco da gennaio

A piccoli passi la Roma si avvicina alla normalità. Ieri alla ripresa degli allenamenti Gasperini ha avuto quasi tutto il gruppo a disposizione, il problema è che ormai la stagione è agli sgoccioli. Si è rivisto in gruppo Koné dopo oltre un mese di assenza, non c’era Vaz per un permesso concesso dal club e fuori rimangono solamente Dovbyk e Pellegrini che però sono sulla via del recupero, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Malen è il faro e su di lui ci sono pochi dubbi. Dodici gol e due assist tra campionato e Europa League, già al terzo posto della classifica dei capocannonieri della Serie A e tra i giocatori in rosa è quello che calcia di più (56). Numeri da capogiro. I suoi compagni di reparto, però, non riescono a stare al suo passo. Soulé e Dybala dovevano accendere la luce insieme a lui nel girone di ritorno, ma i vari stop di natura muscolare hanno spezzato l’incantesimo fin dal principio. Matias ha alzato bandiera bianca dal per oltre 40 giorni causa pubalgia e ancora fa fatica a ritrovare la miglior condizione. Da quando è tornato in campo non è mai rimasto in campo per più di settanta minuti e il gol gli manca dal 10 gennaio contro il Sassuolo. Un digiuno simile a quello della Joya che non segna dalla settimana dopo (il 18 col Torino).