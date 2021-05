José giallorosso vive già sui social. E prepara gelati

Lo Special One risponde anche alle gelaterie e manda messaggi alla Roma

Non è ancora arrivato a Roma, ma José Mourinho ha già conquistato tutti attraverso i social, scrive Gianluca Lengua su "Il Messaggero". Il giorno in cui è stato annunciato il suo ingaggio alla Roma, ha fatto immediatamente sapere di aver ordinato una cover per il suo smartphone completamente rossa con le sue iniziali JM gialle. Poi, i due cuori al post della Roma dopo l'eliminazione dall'Europa League ai danni del Manchester e il like al murale che lo raffigura a bordo di una Vespa dipinto nel quartiere di Testaccio. Ieri un'altra trovata: una gelateria della capitale ha inventato il gusto Special One al gusto di agrumi e cioccolato bianco e ha postato la notizia su Instagram. Mourinho l'ha intercettata e ha commentato: "Mi piacerebbero i giusti mango (colore giallo, ndc) e fragola (rosso, ndc), si può fare?".