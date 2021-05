Mourinho esulta: “Finalmente è arrivata la mia nuova cover della Roma” – FOTO

Lo Special One pubblica la "mascherina" dello smartphone che aveva postato il giorno dell'annuncio ufficiale. Tra i like anche quello di El Shaarawy

"La mia nuova cover del telefono è finalmente arrivata". Così José Mourinho racconta tutta la sua voglia di iniziare la storia da allenatore della Roma. Il giorno dell'annuncio ufficiale aveva postato la mascherina per il suo smartphone evidentemente appena ordinata, rossa con le iniziali "JM". Oggi la spedizione è arrivata a casa Mou e lui e chi del suo staff si occupa dei social hanno immediatamente scattato la foto per postarla, ricevendo ancora una volta l'abbraccio virtuale di una tifoseria (ma tra i primi "like" anche quello di El Shaarawy) che non vede l'ora di conoscerlo dal vivo. Lo potrà fare davvero però solo una volta che sarà finita l'avventura di Fonseca. Ancora qualche giorno di attesa e poi lo Special One sbarcherà a Trigoria. Con quella cover, non riconoscerlo sarà davvero impossibile.