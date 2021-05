La Roma esce, ma Mourinho è orgoglioso: due cuori giallorossi sui social

Il tecnico ha scelto ancora Instagram per far arrivare la sua soddisfazione. E in pochi minuti è boom di like

L'ha guardata da casa, com'è normale che sia. E sicuramente visto il risultato ne è stato orgoglioso. José Mourinho ha iniziato a a studiare la rosa dal ritorno della semifinale con lo United, e qualche appunto l'avrà già preso. A fine partita ha commentato un post social del club con due cuori giallorossi che hanno subito fatto breccia nel cuore dei tifosi e ha fatto il pieno di like: in pochi minuti ne sono arrivati oltre diecimila. Fonseca ha parlato di lui nel post partita: "È stato correttissimo con me in questo momento. Un consiglio? Non ne ha bisogno, è un grande allenatore". Lo Special One ha già conquistato la tifoseria: prima con un "daje" nel comunicato dell'annuncio ufficiale, poi mostrando una mascherina per lo smartphone con i colori della Roma e le iniziali "JM".