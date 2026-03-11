Soulé vede la luce in fondo al tunnel ed è finalmente tornato a riassaporare il campo. Questa settimana sarà dedicata alla fase di riatletizzazione per provare ad essere a completa disposizione per il ritorno del 19 marzo col Bologna. Se non dovesse farcela appuntamento alla sfida contro il Lecce. Recuperato, invece, Hermoso ma l'idea - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è non rischiarlo visto che dovrà giocare domenica al posto dello squalificato Ndicka. L'allenamento ieri si è aperto con un discorso motivazionale di Gasperini che ha chiesto alla squadra di rimanere concentrata in queste gare che rappresentano uno snodo cruciale per il proseguimento della stagione. A Bologna spazio al terzetto composto da Celik, Ndicka e Ghilardi. In mezzo al campo Koné-Pisilli, davanti Cristante alle spalle di Malen. Al suo fianco la sorpresa potrebbe essere Zaragoza per concedere un turno di riposo a Pellegrini.
Il Messaggero
Gasperini carica la squadra: cosa ha detto ai giocatori. A Bologna pronto Zaragoza
Discorso motivazionale del tecnico giallorosso a due giorni dall'andata di Europa League dove sarà out ancora Soulé: l'argentino proverà a tornare per il ritorno
