Gasperini carica la squadra: cosa ha detto ai giocatori. A Bologna pronto Zaragoza

Soulé vede la luce in fondo al tunnel ed è finalmente tornato a riassaporare il campo. Questa settimana sarà dedicata alla fase di riatletizzazione per provare ad essere a completa disposizione per il ritorno del 19 marzo col Bologna. Se non dovesse farcela appuntamento alla sfida contro il Lecce. Recuperato, invece, Hermoso ma l'idea - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è non rischiarlo visto che dovrà giocare domenica al posto dello squalificato Ndicka. L'allenamento ieri si è aperto con un discorso motivazionale di Gasperini che ha chiesto alla squadra di rimanere concentrata in queste gare che rappresentano uno snodo cruciale per il proseguimento della stagione. A Bologna spazio al terzetto composto da Celik, Ndicka e Ghilardi. In mezzo al campo Koné-Pisilli, davanti Cristante alle spalle di Malen. Al suo fianco la sorpresa potrebbe essere Zaragoza per concedere un turno di riposo a Pellegrini.