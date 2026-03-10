Chanel Totti: “Ho protetto Isabel durante la separazione. Somiglio più a mamma”

La secondogenita dell'ex capitano parteciperà a Pechino Express

Di fronte: gli occhi azzurri di famiglia e un viso pulito, senza trucco. Da dietro: lunghi capelli castani e sneakers che sfoggiano la scritta a caratteri cubitali "Chanel". Un brand che 18 anni fa è diventato il suo nome. Chanel Totti forma con l'amico Filippo Laurino, figlio dell'agente di Ilary Blasi la coppia più giovane della nuova edizione di Pechino Express, prodotto da Banijay Italia, su Sky e Now dal 12 marzo. La secondogenita di casa ha rilasciato un'intervista al Messaggero in cui ha parlato anche della separazione dei genitori.

Nelle dieci coppie di concorrenti ci sono anche genitori e figli: lei avrebbe preferito partire con mamma o con papà?

«Mamma, abbiamo un carattere più simile. Però, a dire la verità, non avrei voluto nessuno dei due, meglio un amico».

Filippo è suo amico da sempre, ma fin dalla prima puntata di Pechino lei sembra dominarlo.

«È vero, mi piace dare gli ordini. L'ho imparato dalla mamma».

Papà, invece?

«Lui è più calmo e di poche parole. Anche quando sono partita, mi ha solo detto di essere me stessa e di divertirmi».

C'è un viaggio con papà che le è rimasto nel cuore?

«Questa estate a Bali un posto dove volevo moltissimo andare, che mi incuriosiva. Mentre uno dei più belli con mamma è stato il safari in Africa».

Quello che avete fatto nell'anno della separazione dei suoi?

«Sì, ma a prescindere dalla separazione noi amiamo sempre viaggiare, lo facciamo spesso. Però adesso non ho programmi. Né di viaggi né di lavoro, anche perché sto studiando».

Ha detto che durante la separazione dei vostri genitori ha protetto la sua sorellina Isabel, che adesso ha 10 anni.

«Sì, certo. Però lei è piccolina, lo avrebbero fatto tutti»