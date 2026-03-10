Soulé migliora, Hermoso verso la convocazione per Bologna

L'esordio con il nuovo sponsor (Eurobet.live), è previsto già per domenica con il Como, venerdì shooting ed evento con i giocatori. Prima, però, la trasferta di Bologna. Viaggia verso la convocazione Hermoso, - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero -che si è allenato parzialmente in gruppo e oggi tornerà a disposizione. Migliorano le condizioni di Soulé. Il lavoro extra con l'osteopata di fiducia sta dando buoni segnali (ha lavorato anche nel week end) e ieri ha svolto una sessione personalizzata a Trigoria. Giovedì non ci sarà, la speranza è di rivederlo nel ritorno. In caso di semaforo rosso appuntamento al match contro il Lecce. Out Mancini per squalifica, scalpita Zaragoza.