L'esordio con il nuovo sponsor (Eurobet.live), è previsto già per domenica con il Como, venerdì shooting ed evento con i giocatori. Prima, però, la trasferta di Bologna. Viaggia verso la convocazione Hermoso, - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero -che si è allenato parzialmente in gruppo e oggi tornerà a disposizione. Migliorano le condizioni di Soulé. Il lavoro extra con l'osteopata di fiducia sta dando buoni segnali (ha lavorato anche nel week end) e ieri ha svolto una sessione personalizzata a Trigoria. Giovedì non ci sarà, la speranza è di rivederlo nel ritorno. In caso di semaforo rosso appuntamento al match contro il Lecce. Out Mancini per squalifica, scalpita Zaragoza.
Il Messaggero
Soulé migliora, Hermoso verso la convocazione per Bologna
L'argentino, che sta lavorando con un osteopata di fiducia, potrebbe tornare disponibile per il ritorno in Europa
