Ci si può ignorare pur stando dentro una stessa stanza? Certamente. Ieri per Gasperini da un lato e Ranieri dall'altro è stato facile evitarsi. Almeno fino all'ora di pranzo quando Claudio ha deciso di andare alla mensa e si è seduto al tavolo dirigenziale, non prima di aver salutato la squadra e aver parlato con diversi calciatori. Il tecnico ha così preferito mangiare altrove. Ranieri - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - è salito al piano superiore della palazzina davanti ai campi, l'allenatore - che incrociando precedentemente alcuni cronisti era apparso leggermente infastidito - ha raggiunto invece il proprio staff. L'allenamento si è tenuto nel pomeriggio alle 14.30. Conclusosi intorno alle 16. Entrambi sono rimasti al centro sportivo fini alle 20. E infatti la call tanto attesa (alla quale ha partecipato anche Massara) è andata in scena intorno alle ore 18.30 ed è durata più di un'ora. Per l’allenatore e stata la seconda negli ultimi 10 giorni, visto che aveva chiesto e ottenuto di parlare con la proprietà anche dopo la sconfitta di Milano. Delle dichiarazioni di Ranieri il passaggio sulla scelta dell'allenatore ha lasciato il segno. Per Gasp alcuni atteggiamenti sarebbero rimasti invisi a Trigoria. Ma da qui a separarsi, oltre a problemi di immagine che certificherebbero una scelta sbagliata. Ci sono 24 milioni (lordi) di motivi che invitano i Friedkin a provare a rincollare i cocci e prendere tempo, almeno per ora, rimandando la decisione finale a fine campionato. Più facile sarebbe dirsi addio con Ranieri al quale però, soltanto una ventina di giorni fa, la proprietà aveva chiesto una presenza più assidua a Trigoria. Il presidente ha ribadito in sostanza che mancano sei giornate alla fine del campionato e 'è la possibilità di andare in Champions, arriviamo alla fine e poi tracciamo una linea.