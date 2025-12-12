Gasp esulta ma già pensa al mercato: “Deve essere l’occasione per migliorare”

Voleva una risposta Gasperini dopo le due sconfitte di fila contro Cagliari e Napoli e l'ha ottenuta nel gelo di Glasgow. Una vittoria netta che però non porta ancora i giallorossi tra le prime otto della League Phase. Il tecnico si gode i tre punti, ma per la prima volta si sbottona quando gli chiedono del mercato: "Sarà molto importante perché la Roma non può stare ferma e ha bisogno di migliorarsi, se stiamo bloccati rischiamo di perdere un'occasione". Gennaio si avvicina e Gasp oltre al centravanti ha chiesto a Massara anche un difensore centrale. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Ieri si è vista finalmente la miglior versione di Ferguson: "E' un ragazzo giovane, bisogna avere anche un attimo di pazienza". Gasp non si accontenta ed è giusto così, la Roma a Cagliari era apparsa stanca a differenza di ieri ma il tecnico non vuole sentirne parlare: "A volte è semplice parlare della condizione, ma dipende da tante cose. A volta la fatica non è quella fisica ma quella nervosa". Attesa per oggi la decisione di Marocco e Costa d'Avorio su El Aynaoui e Ndicka.