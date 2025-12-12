Evan, finalmente lo scatto d’orgoglio: una serata che può cambiargli il destino

Forse il clima tipicamente britannico ha fatto bene a Ferguson. Sotto il diluvio di Glasgow gioca la sua miglior partita stagionale. Il palo colpito alla mezz'ora sembrava l'inizio dell'ennesima serata storta, ma ha subito rialzato la testa. Prima un tap-in semplice su assist di Celik, poi un gol di pregevole fattura. Ed è diventato il terzo giocatore irlandese a segnare in una grande competizione europea con una squadra italiana. Evan si è caricato sulle spalle l'attacco giallorosso ed è tornato a sorridere, la speranza è che i gol di ieri sera possano essere una buona medicina per il futuro. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. La Roma aveva avviato i contatti col Brighton poiché nel contratto firmato in estate non c'è nessuna clausola che favorisca l'interruzione del prestito. Il suo futuro continua a essere appeso a un filo e il nome di Zirkzee è quello più caldo per sostituirlo.