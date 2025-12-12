Roma a valanga, show di Ferguson

A Glasgow Gasperini ritrova la Roma. La sua Roma, quella che si era smarrita in campionato nelle due sconfitte con Napoli e Cagliari. La vittoria per 3-0 è importante perché lancia i giallorossi a ridosso delle prime otto in Europa League con ottime possibilità di evitare i play-off a febbraio e fa scoprire per la prima volta Ferguson. L'irlandese non è solo sceso in campo dal 1' ma ha pure segnato una doppietta che rilancia le sue chances proprio quando sembrava destinato ai saluti. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L'errore più grande ora sarebbe illudersi e cambiare i giudizi e soprattutto le strategie del club. I due gol di Ferguson devono rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Al Celtic Park non c'è mai stata partita e questo nonostante Gasperini sorprenda inizialmente un po' tutti. Quella giallorossa è una macchina che va a pieni giri, e ora un posto tra le prime otto dista solo un punto.