l sorriso post vittoria col Parma di Dybala si è spento nel giro di pochi secondi. Appena ha sentito la parola ‘futuro’ il volto è tornato ad essere scuro. Il motivo è semplice, Paulo si ritrova nella stessa situazione di quattro anni fa quando vestiva la maglia della Juventus. Un contratto in scadenza e poche possibilità di rimanere, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. "Il derby di domenica potrebbe essere l'ultima partita davanti ai tifosi", più chiaro di così non poteva essere. Ci ha pensato poi Gasperini a raddrizzare la situazione: "Da contratto sono le ultime partite, chissà…". Un velo di mistero, ma di certo c’è che un giocatore come Paulo se lo terrebbe volentieri con sé. Anche l'argentino ha voglia di rimanere, ma ad oggi contatti per l’eventuale rinnovo non ce ne sono stati. La sua testa è alla sfida con la Lazio: vuole riportare i giallorossi in Champions e soprattutto togliersi lo sfizio di segnare per la prima volta in una stracittadina. Poi si siederà a tavolino, ma con chi? Massara è al capolinea e i nodi sul futuro ds ancora non sono stati sciolti.
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Dybala sotto esame: il rinnovo è un rebus. Oltre al Boca Juniors c’è l’Inter Miami
C’è attesa per l’arrivo di Ryan Friedkin ma la sensazione è che ogni decisione verrà rimandata a dopo la trasferta di Verona. Sul tavolo ha due offerte. La prima è nota ed è quella del Boca Juniors che non può mettere sul piatto cifre milionarie, l’altra è dell’Inter Miami di Lionel Messi che invece di soldi da spendere ne ha. I club turchi, invece, non sono andati oltre qualche sondaggio esplorativo. Dybala guadagna 8 milioni di euro a stagione più 1 di bonus, troppi per la Roma che lo rinnoverebbe solamente a cifre più contenute magari offrendo un fisso più dei bonus che scatterebbero in base alle presenze. Lui e Gasperini non hanno dubbi, ma questo matrimonio va fatto in tre e la palla ora passa alla società.
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