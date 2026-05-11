Dybala: “Il derby? Per me forse è l’ultimo”. Gasp: “Vorrei averlo ancora”

L'ansia prima del rigore ha avvolto i tifosi della Roma e soprattutto Gasperini che ha vissuto quegli attimi come gran parte dei romanisti. Prima si è stretto al suo collaboratore Boccolini poi si è girato dall'altra parte. I giallorossi potranno continuare a sognare la Champions League. AI Tardini sì è rivisto Dybala dal primo minuto dopo 105 giorni. Tanti sorrisi nel finale, ma il volto di Paulo era più triste del solito. Il futuro - sottolinea Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è ancora un rebus, il 30 giugno si avvicina e le parole di ieri sembrano d'addio:"Vorrei sapere anche io qualcosa sul mio futuro. A oggi il contratto dice che probabilmente il derby sarà l'ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Non ho preso nessuna decisione, ma è quello che dice il contratto. La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo alla fine che cosa succederà". Contatti non ce ne sono stati e il ‘no’ con la testa alla domanda se qualcuno si è fatto sentire lo certificano. La volontà di Paulo è di rimanere (non ha ancora preso in considerazione la proposta del Boca Juniors) e anche Gasperini lo terrebbe volentieri: "Ha detto che va via? Ah, 'da contratto'... magari, chi lo sa. Peccato non averlo avuto per così tanto tempo in questa stagione". Tutto rimandato a fine anno per parlare dei rinnovi, discorso che vale per tutti.