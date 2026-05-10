Da una parte la gara col Parma, dall'altra il futuro che è ancora una sorta di cubo di Rubik senza una soluzione. Gasperini attende
IL MESSAGGERO
Giuntoli all’Atalanta libera D’Amico. C’è Manna, ma De Laurentiis non molla
Ryan (dovrebbe arrivare prima del derby) per iniziare a parlare della Roma che verrà partendo dal nodo legato al direttore sportivo. "Evidentemente non è ancora il momento giusto", ha detto il tecnico che però ha senza dubbio fretta. Per sostituire Massara la corsa è a due ma è piena di ostacoli. Andiamo con ordine. Il preferito a Trigoria è Manna, qualche contatto nei giorni scorsi c'è stato, ma la volontà di De Laurentiis è quella di non lasciarlo partire. La pista - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - si è raffreddata ma non è ancora chiusa anche perché i giallorossi possono mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello che percepisce a Napoli (300mila euro più bonus). In quel caso De Laurentiis potrebbe offrire un adeguamento. Poi c'è D'Amico. E' lui l'alternativa a Manna, tra qualche settimana sarà senza contratto. Sullo sfondo c'è il Milan. E la preferenza del dirigente è per i rossoneri. In lista c'è anche Paratici. Ma non c'è solamente la questione del direttore sportivo. Gasp spinge anche per rivoluzionare il settore degli scout. Tra i nomi in lizza c'è Michele Fratini (premiato per due anni consecutivi come miglior talent scout italiano).
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