Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo - 92,7): “A me terrorizza la risposta di Gasperini sul fair play finanziario, perchè la domanda era su Konè. A parte la frecciata che gli lancia sul fatto che si era riposato nella seconda parte del campionato e che per quello sta facendo bene al Mondiale, lui ti dice anche che pensava che la Champions bastasse, e ha fatto capire che Konè è sul mercato. Mi terrorizza questa storia del settlement spostato a fine luglio: loro fino a quando non vendono non si possono permettere acquisti finchè non hanno la certezza che dalle cessioni rientri qualcosa non possono permettersi acquisti di un certo livello, e lo stiamo vedendo”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Le parole di Gasp su Konè? Eravamo preparati a questo…credo che lui sappia che il calciatore che ha più mercato è Konè dopo questo mondiale, e nella sua testa è quello più sostituibile degli altri. Per lui il centrocampo si può ritoccare, lo pensava lo scorso anno e lo pensa anche adesso. Gasp è consapevole che Konè è sul mercato, poi la Roma dovrà essere brava a tirare su il prezzo”

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “La frase di Gasperini sui soldi della Champions è sbagliata…i soldi della Champions entrano nel prossimo bilancio e non in quello chiuso il 30 giugno. La qualificazione in Champions ha influito zero su questo bilancio. Nel momento in cui Konè dovesse partire per 60 milioni, fa 50 milioni di plusvalenza e sistema definitivamente il settlement agreement”

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “La Roma deve entrare nell’idea di sostituire Konè, devi metterti al lavoro, il centrocampo della Roma va monitorato. Quante partite farà Cristante quest’anno? Lo scorso anno le ha fatte tutte, ma ora ha un anno in più. Se quello è il ritmo di El Aynaoui, il centrocampo è un reparto che la Roma deve monitorare e migliorare… Dybala? L’obiettivo è riuscire a fare la differenza una partita su due"