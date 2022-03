Abraham ancora decisivo, sblocca l’ottava gara della stagione

Tredicesimo gol in serie A, il ventesimo in stagione. Quelli dell'inglese sono numeri da centravanti vero

Non si ferma più. Abraham lancia la Roma in zona Champions, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La Juventus, quarta, per una notte è solo a tre punti. Proprio contro i bianconeri c’era stato l’ultimo gol all’Olimpico in campionato di Tammy che ieri ha scelto l’occasione migliore per tornare a segnare in casa e dar seguito ad un 2022 sinora indimenticabile. La rete all’Atalanta è la settima del nuovo anno, la nona nelle ultime 11 gare di campionato, la tredicesima in serie A, la ventesima in stagione. Numeri da centravanti vero. Che si sta specializzando, tra l’altro, anche in una peculiarità che fa felice gli allenatori: quella di sbloccare la partita. Perché se è vero che i gol si pesano, segnare sempre quello che regala l’1-0 ha una sua incidenza. E Abraham in questo è uno specialista, avendone già siglati 8 dall’inizio del torneo. Anche ieri è stato decisivo, approfittando di una doppia incertezza di Demiral e di Palomino, non lasciando scampo a Musso.