Napoli, c’è Frattesi

Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più, come riporta Tuttosport. A gennaio torna il campionato e la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto, dunque qualche rinforzo il tecnico di Certaldo lo prenderebbe volentieri: il nome del 23enne Davide Fattesi nonostante l’alta valutazione data dal Sassuolo (non meno di 25 milioni) si conferma in cima alla lista dove figura pure il classe 2002 Samarsdzic dell’Udinese.