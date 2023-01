Mourinho, il Brasile si affida a Mendes

È da 58 anni che la panchina della Nazionale brasiliana è sempre affidata a un commissario tecnico locale. Ora, scrive Tuttosport, si potrebbe prospettare un'inversione di tendenza: l'ingaggio di un tecnico straniero di fama mondiale per ritrovare il filo del successo in Coppa del Mondo perduto in Giappone più di vent'anni fa. Perché il Brasile brama di centrare il cosiddetto "Hexa" il 6° titolo “iridato”. Sfumato Ancelotti (non se la sente di lasciare il Real Madrid vinci tutto), in bilico Zidane (parla bene lo spagnolo, non il portoghese, non ha mai allenato al di fuori del “mundo blanco”), l’obiettivo n.1 del presidente federale Ednaldo Rodrigues resta il carismatico e rutilante tecnico giallorosso José Mourinho, lui sì perfetto conoscitore della lingua madre portoghese.