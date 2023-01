La Roma di Mourinho non molla mai

C’era una volta una Roma fragile, magari bella da vedere, ma incapace di rispondere al minimo imprevisto, scrive Francesca Schito su Il Tempo. Bastava un soffio di vento, un palo che non si trasformava in gol, una deviazione fatale, per trovarla alla mercé degli avversari, totalmente in balia degli eventi. Una debolezza che spesso si trasformava in crisi nervosa, con espulsioni di frustrazione a condire il tutto. Adesso, anche nelle partite peggiori, quelle in cui la squadra non sembra trovare il bandolo della matassa del match, persiste sempre una sensazione sottile, sotterranea: la Roma è viva fino al triplice fischio dell’arbitro ed è sempre una minaccia da tenere in considerazione. In un campionato in cui i finali di gara si stanno rivelando sempre più decisivi, per mettere al tappeto i giallorossi serve il colpo del ko definitivo, e talvolta non è sufficiente neanche quello. Inutile spiegare con la tattica la rimonta di Milano: la Roma è stata impalpabile fino al minuto 87, quello della zuccata di Roger Ibanez, e a quel punto è parso chiaro come tutto fosse possibile, anche riprendere una partita in cui, fin lì, non aveva mai tirato nello specchio della porta difesa da Tatarusanu.