Diritti tv, anche Paramount può entrare in corsa per il triennio 2024-27

Potrebbe essere Paramount uno dei nomi nuovi nell’asta dei diritti tv della Serie A 2024-27. Il gruppo americano ha lanciato da un mese in Italia la sua piattaforma streaming, soprattutto film e serie tv. Ma, scrive 'Tuttosport', Paramount potrebbe entrare nei prossimi mesi nel giro di consultazioni con gli operatori interessati a investire sulle dirette delle partite di campionato. Paramount viene indicata come un partner ideale per due motivi. È già legato alla Serie A visto che uno dei suoi canali, Cbs, ha acquistato i diritti esteri del campionato italiano 2021-24 negli Stati Uniti. E ha sede a New York, quindi nell’area geografica dalla quale provengono la maggior parte delle nuove proprietà straniere dei club italiani.