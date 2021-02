Benevento-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: difesa da inventare, Fonseca rispolvera Fazio

Obbligata a vincere, anche senza difesa. La Roma di Fonseca affronta nel posticipo serale il Benevento con l’obiettivo di portare a casa 3 punti fondamentali per la corsa Champions. Al Vigorito il tecnico portoghese sarà costretto a reinventare da zero la retroguardia, visti gli infortuni occorsi a Cristante e Ibanez nella sfida di Europa League con il Braga. Davanti a Pau Lopez dunque spazio al rispolverato Fazio, alla prima presenza stagionale in Serie A. Braccetti della linea a 3 Mancini e Spinazzola, con Bruno Peres ad agire sulla sinistra e Karsdorp padrone della fascia destra. In mediana torna la coppia Veretout-Villar, sulla trequarti ancora Mkhitaryan affiancato dal rientrante Pellegrini. A Mayoral il compito di sorreggere il peso dell’attacco.

Benevento-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Mancini, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral