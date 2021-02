Roma, Cristante non recupera: il centrocampista out col Benevento

Contro il Benevento non ci sarà Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, costretto a uscire al minuto 7 della sfida con il Braga a causa della lombalgia, non riuscirà a recuperare per la gara di domani sera, portando Fonseca a ridisegnare il reparto arretrato, già privo di Smalling, Kumbulla e Ibanez. Cristante avrebbe dovuto occupare una posizione nei tre difensori davanti a Pau Lopez, un ruolo nel quale il numero 4 ha giocato diverse partite in stagione. Al suo posto ci sarà Federico Fazio, che scenderà in campo assieme a Mancini e Spinazzola.