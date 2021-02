Roma, Ibanez a Villa Stuart per gli esami al flessore della coscia destra

Smalling, Kumbulla, Cristante, Ibanez. È la lista dei difensori centrali – con l’aggiunta del jolly Bryan – a cui Fonseca dovrà rinunciare per la trasferta di Benevento. Il brasiliano stamattina è stato a Villa Stuart per sostenere gli esami dopo l’infortunio al flessore della coscia destra che ha rimediato durante il secondo tempo della partita con il Braga. La speranza di Fonseca è che non sia nulla di grave e che possa recuperare quantomeno per la partita contro il Milan di domenica prossima, saltando Benevento e il ritorno con il Braga.

Per Cristante invece in realtà qualche flebile speranza ancora c’è. Oggi a Trigoria potrebbe fare ancora fisioterapia, ma se il dolore lombare dovesse attenuarsi potrebbe partire con la squadra vista l’emergenza. Un gesto da capitano, ma solo se le condizioni glielo permetteranno. Perché né Fonseca né lo staff medico hanno alcuna voglia di rischiare in un momento delicato della stagione come questo. Alle 14 Fonseca chiarirà le condizioni in conferenza stampa.