Quattordici marcatori diversi, trentasei gol e un Malen che segna più di Kane e Yamal. La Roma, reduce dalla cinquina all'Udinese, è una macchina da gol che fa paura al campionato e che si prepara alla trasferta di Manchester con una consapevolezza da grande. "Tutti hanno la qualità di poter segnare e fare assist", ha detto sabato sera Gasperini che ha trapiantato interamente il modello Atalanta sulla pelle di una squadra che deve legittimamente credere allo scudetto. Prestazioni e dati - scrive Francesco Balzani su Leggo - sono sotto gli occhi di tutti. La Roma ha il migliore attacco, la più lunga striscia d'imbattibilità (17 partite), la migliore differenza reti e il maggior numero di calciatori andati a rete di tutta la serie A. L'ultimo è stato Ghilardi, il primo manco a dirlo Donyell Malen. L'olandese è arrivato a quota 22 gol in campionato in 27 partite da gennaio ad oggi. Più di tutti in Europa e con una media di 0,8 a partita. Tanto per capirci nella classifica dell'anno solare, Yamal è a 19, Mbappé ne ha segnati 18, Haaland 17, ma soprattutto il Pallone d'Oro Harry Kane 21 così come Raphinha. Il top del calcio mondiale.