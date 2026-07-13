La seconda Roma di Gian Piero Gasperini, la prima costruita insieme al nuovo direttore sportivo Tony D'Amico, inizia oggi la nuova stagione. Il gruppo si ritroverà attorno all'ora di pranzo al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per visite, test atletici e primi allenamenti. Nuova Roma, vecchia rosa. In attesa che sul mercato si dia l'accelerata decisiva. Gasp - scrive Marco Juric su La Repubblica - avrà a disposizione buona parte della rosa dello scorso anno. Fuori dal conteggio Dybala, Pellegrini e Celik. La Joya è comunque attesa al raduno, con l'annuncio del rinnovo di contratto ancora da ufficializzare. Mentre per il numero 7 giallorosso servirà aspettare qualche giorno in più. Per il difensore turco invece tutto fatto, in attesa del ritorno dal Mondiale. Torneranno a Trigoria Cherubini, Pagano, Reale e Mannini. Più avanti si aggregheranno i nazionali impegnati al Mondiale: El Aynaoui, Koné, Ndicka, Malen e Salah-Eddine, oltre a Celik. La prima fase della preparazione si svolgerà a Trigoria. Il 26 luglio la prima trasferta, a Cannes, contro il club francese dei Friedkin: calcio d'inizio alle 17.30 allo Stade Pierre de Coubertin. Il 31 luglio la Roma volerà in Galles per lavorare fino all'8 agosto. D'Amico, intanto, lavora per consegnare a Gasperini i rinforzi offensivi richiesti. Un doppio binario Roma-Chelsea che coinvolge Diego Moreira dello Strasburgo - club nell'orbita Blues - e Alejandro Garnacho.