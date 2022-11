Rivoluzione bianconera, la Juve cambia tutto: via Agnelli e il Cda

È quindi finita dopo dodici anni una delle presidenze più vincenti della storia del club torinese, un cambio alla guida che non cambia però le posizioni e l’impegno del club nei confronti della nuova società A22, nata per la riforma delle competizioni calcistiche europee. Insomma, la Juve non muta posizione sulla Superlega. Le questioni extracampo hanno lentamente rosicchiato la serenità, portando alla transizione verso una nuova presidenza: “Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale – continua la mail inviata dal presidente dimissionario ai dipendenti – . In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni. La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all’altezza della storia della Juventus. Io continuerò a immaginare e a lavorare per un calcio migliore“.