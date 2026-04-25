Ranieri: “Mi hanno cacciato”. E ora è un candidato forte per la panchina dell’Italia

Una testa è caduta. Ma la faida nella Roma continua, come i colpi proibiti: "Mi hanno cacciato", ha confessato Claudio Ranieri. Tutto è iniziato due settimane fa, quando prima di Roma-Pisa Ranieri ha aperto la crisi con la difesa pubblica dell’operato della società. Giovedì, quando quelle parole erano ormai un pensiero lontano, la proprietà gliele ha ricordate, chiedendo di fatto le sue dimissioni. Ora Ranieri - scrive Matteo Pinci su 'La Repubblica' - è un forte candidato al ruolo di ct per la Nazionale. E Gasperini? Dall’arena è uscito vincitore e incoronato dal club. Una fiducia che lui ha massimizzato con un colpo bassissimo all’altro “nemico” interno: il direttore sportivo Massara:"Ricky è una brava persona, ma c'è poco feeling..." Scontento sempre, Gasp. In estate la dirigenza gli propose Hojlund, poi Rowe. E a gennaio Boga: li ha bocciati tutti. Massara nonostante l'attacco non si dimetterà: giovedì durante le fibrillazioni era all’estero per incontri di mercato, oggi è a Bologna con la squadra. Ora Gasp aspetta anche un nuovo medico, quel Del Vescovo con lui a Bergamo.