Il futuro di Dybala tra rinnovo e Boca Juniors

Fari puntati su Dybala. Inevitabilmente, perché Paulo è tornato ad allenarsi per un’intera settimana con i compagni ed è pronto a giocare. Stavolta forse dal primo minuto. Quello che non dipende da Gasp è il futuro della Joya. Nell’immediato, fino a fine stagione, c'è la Roma. E poi? Secondo Espn, l'argentino ha già firmato un contratto preliminare con il Boca Juniors. Il dubbio, però, è che l'annuncio che ha scosso la metà gialloblù di Buenos Aires - come sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - serva in realtà a lanciare un messaggio alla Roma. Perché Paulo ritiene di poter misurarsi ancora con il calcio europeo. Tanto più che i giallorossi non hanno ancora un volto a cui legare i festeggiamenti per il centenario del 2027. Poi, però, ci sono i numeri. Se sarà rinnovo, arriverà alle cifre imposte dai Friedkin. E solo con il placet pubblico dell’allenatore.