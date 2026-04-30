Allarme plusvalenze: Koné e Ndicka finiscono sul mercato

Manu è uno dei maggiori indiziati a lasciare Trigoria entro il prossimo 30 giugno. La Roma deve sistemare i conti. Questioni di bilancio più che tecniche. Il centrocampista della nazionale francese piace all'Inter, ma ha mercato anche all'estero, scrive Marco Juric su La Repubblica. Con la sua cessione i giallorossi potrebbero avvicinarsi all'obiettivo imposto dal piano di rientro Uefa. Ma Koné da solo non basterà a raggiungere quota 80 milioni di plusvalenze. Allora al direttore sportivo Ricky Massara, finché sarà in sella, non resterà che guardarsi ancora attorno. Per posare infine gli occhi su Evan Ndicka. Il centrale ivoriano ha scaricato il suo agente ed è pronto a cercarsi una squadra in piena autonomia. Con un vantaggio: tratterà sui propri conti correnti il 20% del valore del cartellino. Per Evan una delle destinazioni più probabili è la Premier League.