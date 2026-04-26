La Roma tutta di Gasperini continua la sua rincorsa a un posto Champions con un bel successo pieno e meritato al Dall'Ara, restituendo lo sfregio europeo al Bologna: 2-0 nel primo tempo e tanti saluti. Protagonista assoluto, ancora, Donyell Malen arrivato a quota 10 gol in 13 partite: un acquisto di gennaio che Ranieri e Massara non hanno sbagliato, forse l'unico che non ha fatto infuriare l'allenatore, scrive Emilio Marrese su La Repubblica. S'è rivisto anche Paulo Dybala in campo nel finale dopo tre mesi. L'addio burrascoso di Ranieri, che è stato cacciato dopo la rottura polemica con il tecnico con sfogo pubblico, e il futuro addio del ds non sembrano aver turbato la squadra.

Il Bologna invece è stato fischiato per la prima volta dopo molti anni dal suo pubblico (curva a parte) dopo l'undicesima sconfitta stagionale in casa (9 in serie A). Nel primo tempo la Roma, solida e veloce, si è presentata quattro volte da sola davanti a Ravaglia mentre dall'altra parte Svilar ha effettuato una sola bella parata su destro ravvicinato di Orsolini. Malen ed El Aynaoui si sono scambiati i favori: gol del primo su filtrante del marocchino (0-1 al 7) e volée a porta spalancata del secondo su cross dell'olandese (0-2 al 47). Nelle altre due circostanze una volta Malen, irresistibile per i rossoblù, ha messo fuori il pallonetto sull'uscita di Ravaglia (26') che invece ha ribattuto il diagonale al 37. Nella ripresa Orsolini (il migliore dei suoi con Rowe) ha centrato la traversa al 15' e da lì in avanti il Bologna non è mai andato vicino a riaprire la gara, controllata dai giallorossi fino al 92'.