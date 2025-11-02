Roma, Gasp sfida il Milan: “A San Siro per crescere, non è un match scudetto”

"Non parlatemi di sfida scudetto, non ci penso". Alla vigilia di Milan-Roma Gian Piero Gasperini respinge ogni tentazione. I giallorossi arrivano a San Siro da secondi in classifica dopo nove giornate e la sensazione di poter reggere il ritmo delle big. Un percorso, quello della Roma, che nei numeri è già notevole: "Nel 2025 abbiamo fatto più punti di tutti ma in termini di squadra si può migliorare ancora". Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Contro gli uomini di Allegri si va verso un tridente leggero con Dybala e Soulé, favoriti su Dovbyk, davanti al nuovo Cristante, restituito al ruolo di trequartista già interpretato a Bergamo. Questa sera Gasp potrebbe confermare ancora una volta El Aynaoui titolare, accanto a Koné, in una mediana che offre maggiore equilibrio ma ancora pochi gol. E su Pellegrini: "Sta bene, gioca sempre, non vedo il problema. Ha avuto un piccolo calo dopo il derby, ma a Sassuolo ha fatto un ottimo secondo tempo".