Gasp tradito da Dybala: rigore fallito e infortunio. La Roma non è più prima

La Roma aveva una certezza. E ha perso anche quella. Paulo Dybala dal dischetto era sinonimo di sicurezza: diciotto rigori segnati su diciotto da quando veste la maglia giallorossa, scrive Marco Juric su La Repubblica. A San Siro l'incantesimo si è rotto: proprio la Joya ha sbagliato il tiro più pesante, quello che poteva regalare il pareggio e riportare la Roma al primo posto insieme al Napoli.

È finita 1-0 per il Milan, ma il risultato pesa soprattutto perché a tradire è stato il giocatore più affidabile, il simbolo tecnico di questa Roma. Prima il rigore parato da Maignan, poi la mano sulla coscia: come nel 2022 contro il Lecce, come a settembre scorso contro il Torino. Appena i problemi muscolari sembrano svaniti, la fragilità dell'argentino torna a bussare. E al quinto match da titolare in due settimane, i muscoli saltano. Ecco le lacrime in panchina, manifesto del talento di cristallo. San Siro restituisce alla Roma non solo una sconfitta, ma la sensazione di aver perso anche un punto fermo. E dire che la Roma, soprattutto nel primo tempo, aveva giocato la partita perfetta. Per ritmo, intensità, coraggio. Pressing alto, recuperi immediati, movimenti continui di Dybala, Soulé, Cristante e Wesley. Tutto bello, tutto giusto, tranne l'ultimo tocco. Undici tiri, zero gol: un tiro strozzato, un colpo di testa fuori, un paio di parate di Maignan. Poi, alla prima occasione vera, il Milan ha colpito: sgroppata di Leao, tiro di Pavlovic e il risultato non cambierà più.