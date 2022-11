Zaniolo show in Giappone, l’unica nota positiva nell’ultimo test della Roma

Per una partita e mezza, poi, si è vista una squadra simile a quella che aveva chiuso, tra grosse difficoltà, la prima parte della stagione: con poche idee e che ha fatto fatica a trovare la via del gol. C'è voluto il ritorno in campo di Zaniolo, assente nella prima amichevole contro il Nagoya Grampus, per dare una scossa a tutta la squadra. I numero 22 (tra l'altro schierato a destra dal tecnico in un inedito 4-2-3-1) è ancora in attesa di incontrare la società per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, e nel frattempo si propone come una delle poche certezze di Mourinho nel reparto offensivo. Abraham, infatti, è ancora latitante e anche in Giappone ha confermato di avere smarrito il feeling con la porta avversaria, Belotti (ieri c'era più di uno striscione in suo onorc) non si è visto in campo perché è reduce da un fastidio muscolare, così come Pellegrini che ha approfittato della trasferta per lavorare.