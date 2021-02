Zaniolo: “Ci rivediamo presto”

“Ci vediamo molto presto”. Nicolò Zaniolo scalpita e lo manifesta attraverso i social, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri lo ha scritto sotto la foto della Curva Sud, pubblicata da suo padre Igor. Nei prossimi giorni Nicolò dovrebbe ricominciare a correre sul campo, il suo rientro è previsto per aprile. In vista del match di domani a Braga (ore 18.55, arbitra il rumeno Kovacs) la squadra ieri si è allenata: ancora a parte Smalling e Kumbulla, parziale rientro in gruppo per Calafiori